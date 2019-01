Viatura furtada aos bombeiros de Borba foi encontrada em Badajoz

Teixeira Correia Hoje às 12:08 Facebook

A viatura furtada aos Bombeiros Voluntários de Borba, na quinta-feira, foi localizada em Badajoz, Espanha, e já foi recuperada.

A ambulância, usada para transporte de doentes, foi localizada num bairro de Badajoz, em Espanha, ainda na quinta-feira à noite e, entretanto, recuperada.

Autoridades portuguesas e espanholas estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o furto.

O veículo, que serve para transporte de doentes não urgentes, estava estacionado na parada do quartel e "há suspeitas de que tenha sido furtado entre as 6 horas e as 7 horas", de quinta-feira, disse à agência Lusa o comandante da corporação, Joaquim Branco.

"É uma viatura que necessitamos com alguma frequência para o transporte de doentes", referiu Joaquim Branco.

O comandante da corporação explicou que durante a manhã foi detetada a falta da viatura, tendo sido contactados os bombeiros que estavam ao serviço, o que permitiu confirmar que a viatura não estava a ser utilizada.

A participação do furto do veículo foi feita cerca das 13 horas, no posto da GNR de Borba.