Viaturas da PSP paradas por falta de combustível

Uma alegada falha na rede de cartões Galp Frota impediu, esta terça-feira, um número incerto de viaturas da PSP, GNR e bombeiros de serem abastecidas, pois os terminais Multibanco davam os cartões como "Anulados".

O caso foi espoletado, cerca das 19.05 horas, quando um carro patrulha da esquadra de Trânsito da Divisão da PSP de Sintra, abasteceu num posto da Galp em Mem Martins.

Na altura do pagamento, com um cartão válido até maio de 2021, o terminal deu indicações de que o cartão estaria suspenso, podendo indiciar falta de plafond.

Os agentes contactaram com a Divisão, que dispõe de um cartão universal, que pode ser utilizado em qualquer viatura da PSP, mas nem esse funcionou. Só após uma hora de diligências, com a viatura policial parada, é que o proprietário do posto acedeu em passar uma fatura-recibo com o montante em dívida, exigindo ser posteriormente pago em dinheiro.

O Intendente Alexandre Coimbra, porta-voz da Direção Nacional da PSP desdramatizou o assunto, assinalando que se tratou de um problema técnico da rede da Galp.

"Foram afetadas as nossas viaturas, mas igualmente as da GNR e dos bombeiros. Mas obtivemos a garantia de que os operadores estavam a ser instruídos para permitir os abastecimentos e para emitirem vouchers para serem depois ressarcidos", afirmou ao JN.

"Recebemos indicações para fazermos policiamento de visibilidade, ou seja, com as viaturas paradas e ouvimos depois, via rádio, que as mesmas instruções estavam, a ser dadas a todas as viaturas do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, numa medida tendente a poupar combustível", referiu, ao JN, um agente da PSP.