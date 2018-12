Tiago Rodrigues Alves Ontem às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um vídeo de um cidadão senegalês a ser retirado com escolta policial de um avião no Aeroporto da Portela, em Lisboa, está a gerar revolta nas redes sociais.

Os passageiros que filmaram o incidente ocorrido na passada semana acusam as autoridades portuguesas de "deportação selvagem". A PSP assegura que respondeu a um pedido do comandante da aeronave e que nunca manteve contacto físico com o indivíduo em causa". Também o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) rejeita qualquer violência e explica que o cidadão, sobre quem pendia uma medida de interdição de entrada no Espaço Schengen após prática de crime, causou distúrbios no momento que ia ser repatriado e por isso teve de ser retirado do avião. No dia seguinte, homem foi levado para o país de origem.

No vídeo publicado nas redes sociais, Mbaye Sow, visivelmente agitado, aparece ladeado e restringido por dois homens. Segundo o texto que acompanha o vídeo, o imigrante queixa-se de ter sido "detido pelos serviços de imigração da polícia portuguesa e depois levado à força para o aeroporto", tendo quebrado vários dedos no processo, acusou. Mais à frente e perante os protestos dos restantes passageiros, o homem é retirado do avião com o auxílio de elementos da PSP.

Questionado pelo JN, o SEF rejeita que tenha havido "qualquer tipo de violência para com o cidadão, sublinhando que o mesmo foi avaliado por uma equipa médica dos Médicos do Mundo, que presta serviços médicos no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto, não havendo registo de qualquer ocorrência".

Também o Gabinete de Comunicação da PSP informa que "os elementos policiais apenas se limitaram a acorrer a um pedido do comandante da aeronave e do próprio SEF e nunca mantiveram contacto físico com o indivíduo em causa".

O SEF acrescenta que sob o cidadão em questão "pendia uma medida de interdição de entrada em Espaço Schengen emitida por outro Estado Membro, uma vez que o mesmo foi alvo de uma medida acessória de expulsão na sequência da prática de crime naquele País". Após ter confirmado essa interdição, o SEF recusou-lhe a entrada e providenciou o afastamento para o respetivo país de origem com recurso a escolta no dia em que ocorreu a recusa de entrada - 18 de dezembro.

Todavia, prossegue o SEF, "no momento da partida, o cidadão causou distúrbios no voo, acabando por ser abortada a escolta prevista a pedido do comandante da aeronave. No dia seguinte, foi retomado o processo tendo o cidadão regressado ao país de origem no dia 19 de dezembro, acompanhado da respetiva escolta, sem qualquer incidente".