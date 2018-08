Sandra Ferreira Ontem às 19:42 Facebook

Os bombeiros Municipais de Santarém ponderam apresentar queixa no Ministério Público contra os autores de um vídeo que incendiou as redes sociais ao mostrar uma viatura da corporação a ser protegida pela população das chamas, no sábado, em Prado, Alcanede.

No vídeo, que foi retirado das redes sociais e que o JN divulga, ouve-se um dos populares a criticar a postura dos soldados da paz: "Os bombeiros fugiram e andam aqui cinco malucos a guardar o carro". As imagens mostram populares com mangueiras, junto à viatura abandonada.

Em comunicado, os bombeiros Municipais de Santarém esclarecem que os tripulantes não abandonaram o veículo, explicando que este se encontrava no local devido a "uma avaria mecânica, nomeadamente na alimentação do motor do combustível ".

No mesmo comunicado é explicado que, depois de ter sido colocada uma faixa de segurança, "os operacionais reportaram a situação ao posto de comando, que, por sua vez, conduziu todos os esforços, quer seja por descargas dos meios, quer seja por apoio aos bombeiros, com o objetivo de ficarem em segurança", lê-se no documento.

Os ocupantes da viatura continuaram a apagar as chamas noutro ponto, asseguram os bombeiros municipais de Santarém, que acrescentam que a viatura foi reparada por um mecânico no local e voltou ao teatro de operações.

No comunicado é realçado que a zona florestal onde ocorreu a situação não estava limpa pelos proprietários.

"Quando existe este comportamento por parte do cidadão, do não cumprimento da legislação, em termos de limpeza de terrenos, estamos perante pessoas que agem de má fé e que com a sua atitude colocam em perigo, não só as populações, como em primeira linha, os operacionais que combatem os incêndios", sublinham.

"O vídeo mostra que mentalidades e comportamentos de cidadãos como estes, devem ser alvo de queixa ao Ministério Público, por difamação ao bom nome dos Bombeiros Municipais de Santarém, situação que se encontra a ser ponderada por esta corporação", é acrescentado no comunicado assinado pelo comandante da corporação José Guilherme Costa São Marcos.