Viola avó de 82 anos e bate na mãe e ex-mulher

Toxicodependente foi detido pela GNR de Paços de Ferreira e colocado em prisão preventiva.

Era suspeito de agredir a mãe, que se queixou à GNR. A Guarda investigou e apurou que o indivíduo, de 25 anos, residente numa localidade de Paços de Ferreira, também maltratava a avó, de 82 anos, que chegou a violar, e a ex-companheira. Foi detido e colocado em regime de prisão preventiva.

Consumidor de drogas, era nos momentos em que estava em abstinência que agredia todos. Numa dessas ocasiões, bateu na mãe, de 54 anos, e a mulher contactou de imediato a GNR de Paços de Ferreira. A queixa foi formalizada e o filho foi interrogado no inquérito.

Confessou

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo acabou por confessar tudo. Havia meses que agredia as três mulheres, com quem partilhava a casa.

