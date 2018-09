Violada em discoteca quando estava inconsciente. "Ilicitude não é elevada", diz tribunal

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

O Tribunal da Relação do Porto manteve a suspensão de pena a dois homens acusados de embriagar e violar uma cliente da discoteca em trabalhavam. Na reação ao recurso apresentado pelo Ministério Público, os agressores foram condenados por "abuso sexual de pessoa incapaz de resistência".

O caso remonta a novembro de 2016. Uma cliente habitual de uma discoteca em Gaia foi violada na casa de banho do estabelecimento pelo porteiro e pelo barman, que lhe terá oferecido bebidas já depois da hora de fecho.

Segundo o acórdão, a mulher "perdeu a consciência" na casa de banho. O barman, "verificando a incapacidade da ofendida de reger a sua vontade e de ter consciência dos seus actos, resolveu e com ela manteve relações sexuais de cópula vaginal completa".

A arguida terá recuperado a consciência quando a porta de entrada da casa de banho lhe bateu na cabeça, no momento em que o porteiro entrou. Este "manteve também relações sexuais de cópula vaginal completa, chegando ... a ejacular".

O acórdão dá estes factos como provados e estabelece que os agressores sabiam do estado de inconsciência da vítima. "Ela estava toda desmaiada na casa de banho", disse um dos homens ao telefone. "Estava toda f..."

Os homens, de 39 e 25 anos, foram condenados a quatro anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, segundo um acórdão do segundo Juízo Criminal Central de Vila Nova de Gaia. A Relação do Porto não viu motivos para alterar a pena.

"A culpa dos arguidos [embora nesta sede a culpa já não seja chamada ao caso] situa-se na mediania, ao fim de uma noite com muita bebida alcoólica, ambiente de sedução mútua, ocasionalidade (não premeditação), na prática dos factos", lê-se no acórdão, datado de junho, e assinado pelos juízes Maria Dolores da Silva e Sousa e Manuel Soares.

"A ilicitude não é elevada. Não há danos físicos [ou são diminutos] nem violência [o abuso da inconsciência faz parte do tipo]", lê-se ainda no acórdão publicado online. "A pena efectiva seria inadequada, dado que no plano dos fins das penas todos os outros factores são favoráveis aos arguidos, aqui recorridos", acrescenta o texto.

"As circunstâncias em que ocorreram os factos, as condições de vida dos arguidos, pretéritas e presentes e a personalidade dos arguidos, permitem-nos concluir que as finalidades da punição poderão ser alcançadas com a simples ameaça de prisão e a censura do facto", acrescenta o acórdão. O texto refere que "os arguidos não têm qualquer percurso criminal" e que estão perfeitamente integrados integrados, profissional, familiar e socialmente" e sentem "grande constrangimento perante a situação que criaram."

Os arguidos, numa troca de mensagens com a vítima, dizem que o que se passou foi consensual. Não recorreram das penas.