Violada em encontro marcado por amiga nas redes sociais

Uma rapariga de 17 anos que acompanhara uma amiga a um encontro, num centro comercial em Lisboa, com um rapaz que esta conhecera nas redes sociais foi violada por outros dois homens na casa de um destes, no concelho de Almada, após ter sido embriagada.

A queixa foi apresentada pela mãe da vítima e os dois suspeitos, de 23 e 30 anos, foram agora detidos pela Polícia Judiciária (PJ), quatro meses depois do crime. Os atos, ocorridos no quarto da habitação, terão passado despercebidos à amiga, igualmente alcoolizada, e ao seu namorado, que tinham permanecido na sala.

autor do convite escapa

Ao que o JN apurou, terá sido este jovem a desafiar as duas raparigas a deslocar-se consigo a casa de um amigo em Almada, cuja chave teria, com o acordo do proprietário da residência, na sua posse. Este terá sido depois informado, por mensagem, de que o convite feito às raparigas fora aceite, acabando por aparecer na habitação com outro amigo.

Terão sido estes dois homens a violar a jovem de 17 anos, depois de embriagarem as duas raparigas, impedindo-as de resistir a qualquer ato contra a sua vontade. A outra jovem não apresentou queixa às autoridades contra o namorado e, por isso, este não foi preso.

Em comunicado, a PJ confirma que os dois detidos são suspeitos de um "crime agravado de violação".