"Violador do Facebook" condenado por ameaçar o "ex" de mulher que conheceu na prisão

Rogério Perbe, conhecido por "violador do Facebook", foi condenado no tribunal de Viana do Castelo, a quatro anos de prisão efetiva por ameaças de morte ao ex-marido da atual companheira, que conheceu na Internet a partir da prisão, enquanto esta ainda era casada.

O homem, de 52 anos, de Loures, encontra-se a cumprir uma pena de 15 anos e seis meses de cadeia, por rapto, sequestro, violação de duas mulheres e abuso sexual da própria filha.

Esta quinta-feira foi condenado a nova pena por dois crimes de ameaça agravada, dois de ameaça simples e um de coação agravado. Ameaçou via Internet e telemóvel o anterior parceiro da mulher com quem mantém atualmente um relacionamento amoroso e pretende casar-se.

Uma "amiga" da namorada, que, no entendimento de Perbe, tentou intrometer-se na relação, que começou a partir da cadeia, com contactos virtuais regulares, enquanto aquela ainda era casada.