Violência doméstica domina pulseira eletrónica

Proporção diminui em 2018 devido a maior número de pedidos ​​​​​​​de prisão na habitação.

A 30 de novembro, quase metade (43,8%) das 1608 penas e medidas em execução sujeitas a vigilância eletrónica referiam-se a casos de violência doméstica. A proporção era, ainda assim, inferior à registada a 31 de dezembro do ano passado (55,8%), graças, sobretudo, ao aumento do número de pedidos de prisão na habitação, que, num ano, passaram de 101 para 762. Em novembro, havia 492 pessoas a cumprir pena nesta modalidade.

Para a ministra da Justiça, os dados - disponibilizados ontem pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - mostram o "êxito extraordinário" que foi o alargamento a pequenos delitos, em novembro de 2017, da aplicação daquele tipo de pena, que permite aos condenados cumprir a sentença em casa, controlados por pulseira eletrónica.

"Era seguramente mais importante que as pessoas pudessem estar num ambiente confinado, desde que tivessem o apoio psicossocial de que necessitam, do que irem ao fim de semana para a cadeia, como acontecia", frisou Francisca Van Dunem, à margem de uma visita ao serviço de vigilância eletrónica, em Lisboa.

Sem sobrelotação

A opção, acrescentou, tem ainda permitido reduzir a população prisional. "Do ponto de vista global, hoje, em Portugal, não há sobrelotação das cadeias", sublinhou, admitindo, contudo, a existência de casos pontuais de "sobrelotação temporária" em determinados estabelecimentos".

Estatística

Mais pedidos de vigilância na região Norte

Quase 40% dos 1895 pedidos de penas com vigilância eletrónica entre janeiro e 30 de novembro deste ano foram registados na região Norte, abrangido pelas equipas do Porto e de Mirandela. Em segundo lugar, surge a região de Lisboa, que inclui o distrito de Setúbal. O pódio fica completo com a região Centro, cujas equipas estão sediadas na Guarda e em Coimbra.