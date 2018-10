Violência em sala de tribunal condenada com serviço à comunidade

Salomão Rodrigues Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Um homem de 40 anos foi sentenciado a 365 horas de trabalho a favor da comunidade como pena por ter reagido com violência a uma sentença em que lhe foi retirada a guarda de dois filhos menores.

O arguido, de 40 anos, natural de Arouca, estava acusado do crime de perturbação do funcionamento de órgão institucional, depois de a 17 março último ter pontapeado várias cadeiras e microfones numa das salas de audiência do Tribunal da Feira.

Esta reação do homem aconteceu em consequência de um acórdão em que o juiz ditou a entrega para adoção de dois filhos menores a uma instituição por considerar que a família não reunia condições para a sua guarda.

Para além dos pontapés o homem terá, ainda, proferido algumas palavras ofensivas perante o juiz, advogados e funcionário judicial que o tiveram que segurar para por termo à desordem.

O tribunal deu como provados os factos, mas teve em conta o contexto em que os mesmo aconteceram, ou seja, depois do homem ter ficado sem a custódia dos filhos.

Foi sentenciado em um ano de prisão, revertida em 365 horas de trabalho a favor da comunidade.