Vítima aos gritos alerta PSP de folga que detém quatro mulheres

JN Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um elemento da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, que estava de folga, deteve, na sexta-feira, quatro mulheres suspeitas de prática de crime de furto no interior de residência.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no dia 15 de março, pelas 14.00 horas, na freguesia de Algés, em Oeiras, procedeu à detenção em flagrante delito, de 4 mulheres, com idades compreendidas entre os 24 e os 37 anos de idade, por as mesmas serem suspeitas da prática do crime de furto no interior de residência, na forma tentada", pode ler-se em comunicado da PSP.

O polícia da PSP que se encontrava de folga, foi alertado pelos gritos de socorro da proprietária da residência, que se encontrava no interior do prédio, no corredor de acesso às residências e solicitou ajuda.

Com autorização da vítima "o polícia da PSP entrou na residência da mesma e verificou que as suspeitas ainda se encontravam no seu interior e, constatando-se o flagrante delito, procedeu de imediato à detenção das quatro suspeitas", explica a PSP.

As detidas foram presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste- Oeiras, para 1.º interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a todas elas a medida de Termo de Identidade e Residência.