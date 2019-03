Vítima de violência doméstica agradece à PSP com mensagem emocionante

Hoje às 18:32 Facebook

Uma vítima de violência doméstica agradeceu à PSP pelo apoio prestado por um dos agentes no momento em que denunciou os abusos de que sofria. A mensagem foi partilhada nas redes sociais.

"No dia 5 de dezembro de 2017, por força de circunstâncias que a tal me impuseram, dirigi-me à esquadra de Almada para efetuar uma denúncia", escreveu a mulher que se identifica como "vítima de violência doméstica".

A denúncia foi feita na esquadra da PSP de Almada e quem a recebeu foi o agente Reinaldo Rebelo. "Que se faça saber a mais-valia de haver profissionais de valor e de tão grande competência! Não fosse ele, não teria chegado onde cheguei", pode ler-se na mensagem partilhada no Facebook e que já leva mais de 200 partilhas e mais de dois mil gostos.

"A medo, com vergonha, sem confiança ou qualquer tipo de crença fui recebida pelo agente supra que, graças às suas competências profissionais, foi capaz de me acolher e de me familiarizar, com o intuito de levar a cabo o seu trabalho", elogiou.

Na mensagem, partilhada no sábado, a mulher deixa ainda um conselho para quem passa por situações semelhantes: "Fazer queixa é o princípio do fim".