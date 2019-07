Vítimas de violência doméstica obrigadas a abandonar casas

Roberto Bessa Moreira e Rogério Matos Hoje às 09:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Relatórios criticam atuação das autoridades portuguesas. Técnicos europeus querem costumes religiosos eliminados das sentenças.

As vítimas de violência doméstica, acompanhadas pelos filhos, continuam a ter de abandonar a residência onde permanece o agressor, não há um protocolo comum a todas as polícias que defina os critérios para a recolha de prova, há uma deficiente comunicação entre as autoridades policiais e judiciárias e as vítimas continuam sem dispor de verdadeiras medidas de proteção.

Estas conclusões estão plasmadas no relatório da Comissão Técnica Disciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Esta equipa criada pelo Governo e liderada pelo procurador Rui do Carmo vai, assim, de encontro à análise à realidade da violência doméstica em Portugal, realizada por um grupo de peritos do Conselho da Europa, do qual faz parte a procuradora portuguesa Helena Leitão. Entre as várias recomendações às autoridades portuguesas, os peritos europeus sugerem que sejam eliminados da legislação "normas ou costumes culturais, religiosos, sociais ou tradicionais de comportamento", que possam "fundamentar decisões que reduzam a sentença" do agressor.