Viúva de ex-autarca vítima de burla fica sem um milhão

Teixeira Correia Hoje às 08:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal vai ser julgado sob acusação de burla qualificada, por se ter apoderado dos bens da viúva de José dos Reis Colaço, primeiro presidente da Câmara de Beja, eleito após o 25 de abril, falecido em novembro de 1998.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP) de Beja, a arguida, mulher de 62 anos, prima da ofendida, Maria da Conceição Colaço, e o homem, de 63 anos, contabilista, aproveitaram-se de um quadro depressivo da vítima, que deixou de sair de casa e ficou acamada. O seu estado era tal ordem que, em meados de junho de 2007, tentou o suicídio por intoxicação.

De acordo com o MP, o casal aproximou-se da queixosa, com maior assiduidade a partir de meados de 2004, "com o objetivo de se apoderar do seu vasto património imobiliário, que ascende a cerca de um milhão de euros". Os arguidos "delinearam um plano e, na tarde de 15 de junho de 2007, levaram a mulher para sua casa, e as cadernetas prediais de todo o património imobiliário".