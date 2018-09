Viúva e amante mataram triatleta para ficar com seguro de vida

ALEXANDRE PANDA E ANA LUÍSA DELGADO Hoje às 00:34 Facebook

Dias antes de matar o marido com a cumplicidade do amante, Rosa Grilo alterou o seguro de vida. Com a morte da vítima iria ficar com a casa paga, para além de receber uma verba significativa.

Só não contava com ação da Polícia Judiciária (PJ), que deteve a mulher e o amante, a quem foi apreendida a arma com que Luís Grilo foi assassinado, na própria casa, em Cachoeiras, Alenquer. O corpo a 130 quilómetros da residência da vítima, em Avis.

