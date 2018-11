Viúva e executante de homicídio de homem em Chaves condenados à pena máxima

Hoje às 15:10, atualizado às 16:34 Facebook

A mulher acusada de encomendar a morte do marido, assassinado à porta de casa em Chaves, e o executante do homicídio foram condenados, esta quinta-feira a 25 anos de prisão.

O coletivo de juízes do tribunal de Vila Real afirmou que o "crime abjecto", cujo móbil foi apenas dinheiro, exigia uma "severa punição".

Durante o julgamento, a viúva Cátia Outeiro, 41 anos, garantiu que era inocente. Já o coarguido, Ricardo Rodrigues, 26 anos, confirmou que a viúva lhe encomendou a morte do marido, mas afirmou que a autora do disparo de caçadeira foi a mulher que lhe deu boleia até ao local do crime e que, mais tarde, denunciou o homicídio às autoridades. A acusação feita pelo arguido a esta testemunha não foi considerada credível pelo coletivo de juízes.



Ricardo Rodrigues também disse, em tribunal, que a viúva prometeu pagar 40 mil euros pelo homicídio do próprio marido. A mulher esperava receber o dinheiro de vários seguros de vida e do empréstimo do apartamento do casal.

José Carlos Outeiro foi assassinado à porta de casa, em Chaves, em janeiro de 2017, com um tiro de caçadeira. Os dois arguidos foram detidos quatro meses depois.