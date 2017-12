Viúva espera há sete anos por culpados de derrocada no IP4

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Em 2010, Francisco Pereira foi soterrado pelos destroços de um viaduto que ruiu no IP4. Caso só agora começou a ser julgado.

Gina Pereira tinha uma vida estável e, principalmente, feliz ao lado do marido, Francisco, e da filha. Mas, num acaso fatídico, o carro conduzido pelo seu companheiro foi apanhado na derrocada de um viaduto que estava a ser construído no IP4, junto ao nó de Geraldes, em Amarante. Francisco, um empresário de 43 anos residente em Matosinhos, morreu. Oito trabalhadores ficaram feridos. Sete anos depois, ainda não há culpados e Gina desespera com a lentidão da justiça. O julgamento só agora começou.

