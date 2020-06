Interrogatório a suspeitos da morte de Giovani prossegue na terça-feira em Bragança

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O interrogatório judicial aos três novos suspeitos de envolvimento nos acontecimentos que levaram à morte do estudante cabo-verdiano em Bragança começou esta segunda-feira e prossegue na terça-feira a pedido dos arguidos.

A informação foi prestada aos jornalistas pelo Tribunal de Bragança, onde deram entrada esta segunda-feira por volta das 15 horas os três detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da investigação que já contabiliza um total de oito envolvidos neste caso.

O Tribunal emitiu um comunicado a dar conta de que teve esta segunda-feira início o interrogatório judicial aos três arguidos detidos e que o procedimento foi suspenso a pedido dos mesmos.

"Apôs se ter procedido à identificação de todos os arguidos, estes pediram prazo para consulta do processo", revela o tribunal, indicando que o pedido foi deferido pela juíza que está a conduzir as diligências. A juíza determinou a interrupção da diligência e designou terça-feira, pelas 16:00, para continuação da mesma.

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de mais três suspeitos de estarem envolvidos nos acontecimentos que levaram à morte do estudante cabo-verdiano em Bragança, a 31 de dezembro de 2019.

A PJ informou que os detidos têm idades entre os 24 e os 32 anos, sem divulgar mais pormenores. Esta polícia, que está a conduzir as investigações sobre o caso, já tinha detido a 16 de janeiro cinco homens com idades entre os 22 e os 45 anos.

Os detidos em janeiro ficaram em prisão preventiva depois de ouvidos em tribunal e a dois deles foi-lhes, entretanto, alterada a medida de coação, passando a aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliária.

O estudante cabo-verdiano Giovani Rodrigues foi encontrado sozinho caído numa rua em Bragança a 21 de dezembro e acabou por morrer 10 dias depois, num hospital do Porto.

O jovem tinha saído com mais três amigos cabo-verdianos e outros elementos do grupo ter-se-ão desentendido com outros jovens num bar da cidade.

Segundo os relatos que têm vindo a público, os alegados agressores terão esperado pelos quatro cabo-verdianos na rua e as agressões terão ocorrido na Avenida Sá Carneiro.

Giovani foi encontrado por uma patrulha da PSP, a vários metros de distância dos locais das ocorrências iniciais, caído no chão com sinais de excesso de álcool.

O socorro foi chamado para um caso de "intoxicação" e os bombeiros só se aperceberam do ferimento na cabeça depois de observarem a vítima, que transportaram para o hospital de Bragança.

Foi o hospital que alertou a PSP, na mesma madrugada, para o facto de a vítima poder ter sido agredida.

O cabo-verdiano foi transportado para o hospital de Santa António, no Porto, onde morreu dez dias depois, a 31 de dezembro.