Jovem invade cabines de comboios para fazer vídeos para o TikTok

Um estudante, de 20 anos, invadiu as cabines dos comboios e, com as carruagens em andamento, filmou vídeos para publicar nas redes sociais.

O jovem foi, na terça-feira, surpreendido na sua casa, em Sintra, por agentes da PSP, que o constituíram arguido por sabotagem informática, furta e dano. Também apreenderam dezenas de passes falsos de transportes públicos, chaves que só a tripulação dos comboios dispõe e até um dispositivo de validação de cartões de acesso da CP - Comboios de Portugal exclusivos a funcionários.

Do interior da cabine, refere o Sindicato Nacional de Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), o jovem poderia, por exemplo acionar o freio de emergência e forçar a paragem, com perigos óbvios.