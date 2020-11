Invade casa e tenta agredir ex-cunhado com motosserra nos Açores

TRA 05 Novembro 2020 às 16:45 Facebook

Um homem de 41 anos foi detido pela PSP de Ponta Delgada, Açores, por ofensas à integridade física grave, na forma tentada. O suspeito pretendia agredir o ex-cunhado com uma motosserra mas este conseguiu fugir.

Na noite de terça-feira, dia 3, o homem foi até à casa do ex-cunhado, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. Ao que foi possível apurar, queria confrontá-lo com uma situação de violência doméstica ocorrida nesse dia.

Empunhando uma motosserra ligada, o homem conseguiu entrar na casa, onde, além do visado, também se encontravam duas mulheres e um menor de 14 anos. As mulheres e o jovem tentaram segurar e travar o agressor. Momento em que o homem que seria o alvo do suspeito aproveitou para fugir do local.

As mulheres e o menor conseguiram retirar a motosserra do suspeito, mas uma das mulheres ficou com cortes num braço e a outra com escoriações na cara. O homem já desarmado saiu de casa e pôs-se em fuga.

Uma equipa de agentes da esquadra da Vila Franca do Campo que se tinha deslocado para o local conseguiu intercetar o homem e proceder à sua detenção.

Após ter sido apresentado a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, pela respetiva Autoridade Judiciária.