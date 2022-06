Invadiu escola para fugir da GNR

Um homem, de 25 anos, em fuga à GNR, foi detido depois de invadir uma escola, esta quarta-feira, em Albufeira. O estabelecimento estava a funcionar e algumas crianças assistiram ao aparato, mas nenhuma ficou ferida. O fugitivo sofreu uma fratura exposta ao pular o gradeamento da escola.

Segundo apurou o JN apurou, o homem dirigiu-se ao posto da GNR para resolver a situação de um veículo que lhe tinha sido apreendido. Trazia uma bolsa à cintura e teve comportamentos que levantaram suspeitas. Os militares pediram para revistar a bolsa e o homem pôs-se imediatamente em fuga.

Percorreu cerca de 300 metros até à Escola Básica do 1ª Ciclo e Jardim de infância de Caliços e saltou a vedação. Correu pelo estabelecimento e saltou outra vedação para uma rua onde está instalada a Polícia Municipal.

Acabou por ser detido pelos militares que chamaram equipas de socorro, por o fugitivo apresentar ferimentos num braço, que mereciam uma intervenção médica urgente.

O indivíduo, natural da Bósnia, foi transportado pela Cruz Vermelha ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com acompanhamento da GNR de Albufeira.

Num comunicado enviado aos pais, e a que o JN teve acesso, a direção do agrupamento relatou a invasão do fugitivo no estabelecimento de ensino, salvaguardando que os "professores e assistentes operacionais procuraram, por todos os meios possíveis, proteger as crianças de eventuais investidas deste indivíduo que, em momento algum, se mostrou agressivo para os utentes da Escola".