Com apenas 10 mil euros, criaram uma empresa de gestão financeira à qual fizeram, sem dinheiro algum, um aumento de capital fictício de 10 milhões. Mais tarde, inventaram ter títulos de notas de crédito de 76 mil milhões de euros.

E com estas aparências contabilísticas conseguiram burlar investidores internacionais da área do imobiliário e da aviação, oriundos do Iraque e da Arábia Saudita, num total de 1,2 milhões de euros.