Inventa rapto da mãe e denuncia irmã após zanga por herança

MP acusou arguido de se fazer passar pela idosa nas redes sociais. Vai responder por crime de denúncia caluniosa.

Um homem, de 47 anos, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de Lisboa de ter denunciado caluniosamente a irmã ao assegurar às autoridades que esta tinha raptado de casa a mãe de ambos, à data com 86 anos e a residir num lar. O sequestro - que chegou a ser também divulgado pelo suspeito no Instagram e no Facebook, incluindo em perfis falsos da idosa - nunca aconteceu. A irmã chegou a ser arguida.

O caso, ocorrido num quadro de grande conflitualidade em que a mulher sustenta que o irmão tentou ficar com toda a herança do pai, remonta a 2020. De acordo com a acusação, datada do mês passado, o homem começou por remeter um e-mail ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa a participar o sequestro da mãe. Menos de duas semanas depois, ter-se-á feito passar por esta no Instagram para enviar nova denúncia, desta vez à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). No perfil, com o nome e a fotografia da idosa, a irmã era identificada como a autora do alegado crime do sequestro.