Inventavam heranças para burlar idosos fora do país

Rede transnacional enviou um milhão de cartas de Lisboa para estrangeiros sem ligação a Portugal. Outras células podem ter burlado cidadãos nacionais.

Uma rede de burlões com ramificações em vários países é suspeita de ter enganado, a partir de Lisboa e desde 2019, "largas dezenas" de idosos residentes noutros países, sem qualquer ligação a Portugal, com a garantia falsa de que tinham herdado uma fortuna de um familiar distante.

A organização foi agora desmantelada numa ação coordenada pela Europol, com a participação da Polícia Judiciária (PJ). No total, foram detidas em território nacional 16 pessoas com idades compreendidas entre os 26 e 53 anos. Catorze ficaram em prisão preventiva. A PJ teme que outras células no estrangeiro possam, em sentido inverso, ter burlado cidadãos portugueses.