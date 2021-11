Investigação a Deco e a Jorge Mendes nasceu de alerta bancário

Alexandre Panda e José Ricardo Ferreira com Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 08:28 Facebook

Milhões transferidos entre contas dos suspeitos da Operação Fora de Jogo levantaram suspeitas do Fisco, que abriu processos. Tondela alvo de buscas.

A megainvestigação que levou a um autêntico tsunami no futebol português, com a realização de perto de 100 buscas às SAD dos maiores clubes, de futebolistas, empresários, entre eles o superagente Jorge Mendes, e ainda de advogados, nasceu de alertas do sistema bancário sobre movimentações de somas milionárias consideradas suspeitas. A Operação Fora de Jogo, que já conta com mais de 130 arguidos e abrange um total de 500 milhões de euros de negócios, ainda na quinta-feira levou as autoridades a realizar mais buscas no Clube Desportivo de Tondela.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foram várias as transferências bancárias efetuadas, entre 2014 e 2015, pelas empresas suspeitas da emissão de faturas fictícias, num complexo esquema de encruzilhada de sociedades e pessoas do mundo do futebol. O que fez soar os alarmes. As suspeitas foram comunicadas às autoridades e o Ministério Público abriu o inquérito conhecido como Operação Fora de Jogo.