Investigação a fundação de Águas Santas alarga-se ao lar de idosos

Não é somente o centro de acolhimento do Lar Evangélico Português que, tal como o JN avançou na segunda-feira, está a ser alvo de um inquérito-crime.

Também o lar de idosos da instituição sediada em Águas Santas, na Maia, está a ser investigado pelo Ministério Público. Em causa estarão o número reduzido de funcionários para os cerca de 50 utentes institucionalizados, equipamentos de cozinha degradados, tijoleiras dos corredores e das salas partidas e quartos e casas de banho sem aquecimento.

Ao JN, a Segurança Social (SS) revela que instaurou um processo para suspender o acordo de cooperação com o Lar Evangélico, na sequência de uma inspeção que detetou várias irregularidades. Mas o ex-presidente da instituição, João Duarte, tal como já tinha feito relativamente às acusações da existência de abusos sexuais no centro de acolhimento, volta a negar as críticas, que justifica com uma guerra pelo poder na instituição.