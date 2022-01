Investigação espiou conversas de Vieira dentro do carro

Alexandre Panda Hoje às 08:27 Facebook

Ministério Público pediu escuta ambiental e gravações efetuadas na viatura foram validadas pelo juiz Carlos Alexandre.

Luís Filipe Vieira, um dos principais arguidos da operação "Cartão Vermelho", foi alvo de escutas ambientais que permitiram ouvir as conversas que o ex-presidente do Benfica mantinha no Mercedes que habitualmente utilizava. O Ministério Público ordenou a captação de som no interior do carro até ao dia em que o ex-presidente do Benfica foi detido, em julho do ano passado.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) decidiu colocar sob escuta Luís Filipe Vieira largos meses antes da sua detenção. Porém, apesar de ter ordenado interseções a pelo menos uma dezena de números de telemóveis diferentes usados pelo então presidente do Benfica, o procurador Rosário Teixeira e o inspetor tributário Paulo Silva começaram a desconfiar que Vieira utilizava essencialmente aplicações informáticas encriptadas de conversação para falar sobre negócios privados, mas também sobre o Benfica.