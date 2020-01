Investigação por violência doméstica leva a assaltantes

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:40 Facebook

Um desempregado, de 33 anos, ameaçou incendiar a casa da ex-companheira e chegou a efetuar dois disparos contra a habitação da mulher, de 41 anos, situada em Rebordosa, Paredes.

Acabou detido pela GNR que, na investigação ao caso de violência doméstica, descobriu que o agressor, assim como dois comparsas numa emboscada à vítima e ao seu atual companheiro, pertencerão a um grupo suspeito de assaltos na região do Vale do Sousa. Vários objetos furtados foram recuperados no âmbito de buscas realizadas.

A relação de quatro anos do casal foi sempre marcada pela violência, mas tudo piorou quando, há cerca de um mês, a mulher decidiu terminar com o namoro. Desde essa altura, o desempregado, que já conta com uma condenação pelo crime de violência doméstica e outra por furto, passou a ameaçar de morte a antiga companheira e o filho desta.