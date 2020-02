Investigações do Fisco ao futebol já duram há anos

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

As investigações da Inspeção Tributária e Aduaneira (ITA) aos negócios com transferências de jogadores de futebol envolvendo os maiores clubes portugueses já duram há vários anos.

Capa do JN a 12 de julho de 2017

Aliás, já em julho de 2017 o JN noticiara que o Fisco tinha em curso uma investida sobre mais de uma dúzia de sociedades anónimas desportivas (e respetivos clubes), tendo como referência os negócios em que tinha intervindo o empresário Jorge Mendes, nos últimos três anos, em Portugal. "Tudo o que tem a ver com Jorge Mendes é suspeito", comentou, na ocasião, uma fonte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), para sublinhar a intenção de passar a pente fino todos os principais negócios que possam ter tido o dedo do dono da Gestifute, ao nível de transferências de futebolistas, equipas técnicas e de gestão das respetivas fortunas. Na altura, a Gestifute confirmou a inspeção, garantiu a transparência dos procedimentos e assegurou estar a prestar toda a colaboração.

Esta quinta-feira, recorde-se, a revista "Sábado" noticiou que Pinto da Costa é suspeito de fraude e lavagem de dinheiro. Suspeita que o líder portista classificou de "uma patranha". De acordo com a mesma publicação, os presidentes do Benfica, do Braga e o empresário Jorge Mendes também são visados nos inquéritos abertos pelo Ministério Público e pelo Fisco, que o JN já confirmou entretanto estarem efetivamente em curso.

Artigo do JN a 12 de julho de 2017

Sendo o único visado na capa daquela revista, Pinto da Costa não será o único a ser investigado. Nas páginas interiores, sob o título "Todos suspeitos de fraude fiscal e lavagem de dinheiro", são mencionados clubes como o Benfica, e o presidente Luís Filipe Vieira, Braga, e o presidente António Salvador, Sporting, Estoril, Vitória de Guimarães, Marítimo e Portimonense. Para além de também surgirem envolvidos nas suspeitas os nomes de vários empresários, entre os quais Jorge Mendes. Refira-se que, já em julho de 2017, no referido trabalho publicado pelo JN, informava-se que o Fisco mantinha uma parceria com a Agência Tributária de Espanha e cujo trabalho esteve na origem de acusações por crimes fiscais contra clientes do empresário, como José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão, Di Maria, Ricardo Carvalho e Falcão.

De resto, este jogador colombiano, segundo noticiara na ocasião o jornal "El Confidencial", justificou-se perante a justiça apontando Jorge Mendes como cérebro de um esquema que passava pela criação de sociedades offshore para desviar do Fisco receitas de direitos de imagem. E o próprio empresário, que refutou as acusações, também terá sido investigado em Espanha.

O esquema das offshore para os direitos de imagem poderá ter sido usado com um número reduzido de futebolistas que têm aparecido em campanhas publicitárias, mas há outros sob investigação. É o caso de alegados esquemas com prémios de assinatura ou com duplos contratos que não são registados na Federação nem na Liga e envolvem pagamentos por baixo da mesa.