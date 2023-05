Investigada cunha de médico a vereador para acelerar licenciamento de prédio no Porto

Um médico, sócio do empresário Paulo Malafaia, detido no âmbito da "Operação Babel", e com quem desenvolvia projetos urbanísticos na cidade do Porto, é suspeito de ter metido uma cunha ao vereador da autarquia portuense, Pedro Baganha, para que este despachasse, com celeridade, um pedido de licenciamento de um prédio na Baixa.

O despacho foi deferido pelo vereador 24 horas depois do pedido. São estas as suspeitas que levaram o Ministério Público (MP) a mandar apreender o telemóvel de Baganha, aquando das buscas às instalações da Câmara do Porto, na terça-feira, dia em que dois funcionários da autarquia, um deles agora a prestar serviços nos Julgados de Paz, foram detidos por suspeitas de corrupção. Ao JN, o vereador garante desconhecer o médico ou Malafaia.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o médico, José Jesus, e Malafaia estavam a desenvolver o projeto "Casa Azul", na rua da Restauração. Eram obras de remodelação com vista à mudança de uso de habitação para alojamento local. O pedido de licenciamento deu entrada nos serviços da Câmara em 2016.