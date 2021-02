Investigada morte de idoso encontrado com ferimentos

ACC Hoje às 14:04 Facebook

António Moura, o idoso que tinha sido dado como desaparecido na segunda-feira, em Santo Tirso, acabou por morrer na manhã de quarta-feira, no hospital, depois de ter sido encontrado, ao início da tarde de terça, num arruamento ermo no centro da cidade, com vários ferimentos no corpo.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto estava a acompanhar o caso, mas, na sequência do óbito, este passou para a alçada da Polícia Judiciária, que vai investigar as circunstâncias em que ocorreram os ferimentos apresentados pelo homem de 88 anos.

Segundo o JN apurou, os ferimentos poderão ser compatíveis com uma queda ou com agressão, pelo que já foi determinada a realização de autópsia ao corpo de António Moura. Só este procedimento permitirá apurar se a morte do idoso foi acidental ou provocada por terceiros.