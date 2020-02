Investigadores da PSP de Cascais impedem assalto a carrinha de valores

Hoje às 19:15 Facebook

Agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais impediram um alegado assalto a uma carrinha de transportes de valores, junto a uma empresa de distribuição de tabaco, esta terça-feira à tarde, em São Domingos de Rana.

Segundo o jornal "Cascais24", os investigadores criminais da PSP detiveram dois suspeitos, de 28 e 33 anos, que estavam num carro da marca BMW. No interior foram encontradas uma pistola de calibre 7,65 milímetros, matrículas falsas e outros utensílios (presumivelmente) usados em assaltos violentos.

Uma outra viatura, com dois ocupantes, conseguiu escapar. Em agosto do ano passado, no mesmo sítio, dois encapuzados terão assaltado uma carrinha da ​​​​​​​Prosegur, tendo fugido com 250 mil euros.