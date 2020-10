Investigadores do SEF convivem com baratas há dois anos

Alexandre Panda Hoje às 11:30 Facebook

Há cerca de dois anos que os inspetores da Direção Central de Investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) convivem com uma praga de baratas, no edifício que também alberga o Gabinete de Asilo e Refugiados, no centro de Lisboa. A direção nacional do SEF garantiu que irá proceder urgentemente à desinfestação do espaço.

Bartas encontradas no local Foto: DR

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o edifício tem vários problemas de insalubridade, mas o mais visível é a praga de baratas que circulam à vista de todos. Muitos dos inspetores que lá trabalham sentem-se incomodados com os insetos, que podem trazer doenças. Segundos relatos feitos ao JN, dezenas de baratas circulam todos os dias à vista dos inspetores responsáveis pelas investigações mais sensíveis daquela polícia.