Investigados negócios de 35 milhões com 17 jogadores no F. C. Porto

Ministério Público suspeita que presidente dos azuis e brancos delineou esquema com o filho e o empresário Pedro Pinho para ficar com parte das comissões pagas nas transferências de futebolistas

O Ministério Público (MP) suspeita que o presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, delineou com o filho Alexandre Pinto da Costa e com o empresário de jogadores Pedro Pinho um esquema para arrecadar parte das comissões pagas pela SAD azul e branca na compra e venda de futebolistas. Os procuradores acreditam que o plano foi engendrado, pelo menos, desde 2012 e envolveu, até ao ano passado, negócios com 17 jogadores e cerca de 35 milhões de euros pagos em despesas de intermediação.

Muito deste dinheiro, dizem os magistrados Rosário Teixeira e Joana César de Campos, foram parar às contas pessoais do líder portista, do filho e ainda de agentes, como Pedro Pinho e José Fouto Galvan, que funcionaram como testas de ferro dos dirigentes da F. C. Porto SAD. A Doyen também é citada no documento judicial.