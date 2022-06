IPSS de Gaia diz que lhe envenenaram quatro cães

T.R.A. Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de Vila Nova de Gaia queixa-se de que quatro dos seus cães foram envenenados na passada terça-feira. A presidente da ASE - Associação Salutem ET Equus já apresentou queixa e as autoridades estiveram no local a recolher indícios.

Tudo terá acontecido na terça-feira, dia 31 de maio. Nessa tarde, três dos cães da ASE conseguiram soltar-se, cavaram um túnel e atacaram alguns bezerros num terreno contíguo ao da associação.

"Fizeram-lhes uns arranhões", conta Carla Batista. A presidente da ASE diz que levou medicamentos para tratar os animais, foi ter com o vizinho e perguntou se era necessário algo. "Ele disse que não. Às 20 horas, dei comida aos animais e fui-me embora". No dia seguinte, quarta-feira, um dos colaboradores ligou-lhe a dizer que os quatro cães estavam mortos. Tinham sido envenenados.

Carla Batista chamou a PSP, que foi ao local com várias valências, incluindo a Brigada de Proteção Animal, e elementos da Direção Geral da Agricultura, que levaram os corpos dos animais para serem autopsiados.

A presidente da ASE conta que uma vizinha lhe disse ter estranhado que, na noite de terça-feira, quando chegou a casa, a cadela May não deu sinal como era habitual. Tudo aponta, portanto, para que os animais tenham sido mortos entre as 20 e as 22.30 horas. Essa mesma vizinha já se disponibilizou para ceder as imagens das suas câmaras de videovigilância que poderão ser determinantes para identificar a autoria do crime.

A dirigente da ASE, que funciona na Quinta do Moinho, na Madalena, frisa que as várias crianças e jovens com deficiências profundas que todos os dias ali fazem terapias com cavalos nunca tiveram qualquer problema com os cães.

Segundo Carla Batista, os cães, com idades entre um ano e meio e os oito anos, tinham causado um outro problema, em dezembro do ano passado, quando mataram uma vaca e quatro cabras a outro vizinho. "Mataram alguns animais de outro vizinho, mas pagámos prontamente os estragos e, inclusivamente, até lhes oferecemos uma égua", garantiu.