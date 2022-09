IPSS ilibada de cobrar fortunas por vagas em lar de idosos

Nuno Dantas Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Relação decidiu não levar a julgamento responsáveis de instituição de Barcelos acusados de corrupção.

O Tribunal da Relação de Guimarães manteve a decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Barcelos de não levar a julgamento os responsáveis de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) de Vila Cova, em Barcelos, que tinham sido acusados pelo Ministério Público (MP) de corrupção por, alegadamente, terem exigido quantias entre mil e 37 500 euros para admissão de idosos no lar da instituição. Os factos ocorreram entre setembro de 2010 e fevereiro de 2014, sendo os arguidos o presidente, dois diretores técnicos e uma administrativa do Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria, além da instituição. Estavam os cinco acusados da prática de um crime de corrupção passiva no setor privado.

O MP considerava que os arguidos, violando as regras que regem a admissão de utentes às IPSS, "fizeram depender a admissão no lar de 29 idosos, ou a fixação de prestação mensal mais baixa, do pagamento, por estes ou por familiares, de quantias que variaram entre os mil e os 37 500 euros".