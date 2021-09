Iraquiano já tinha estado detido por "grave ameaça à segurança nacional"

Alexandre Panda Hoje às 09:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Episódio violento no SEF, suspeita de crimes ao serviço do Estado Islâmico e alerta sobre envolvimento em atentado levaram tribunal a emitir mandado de detenção em 2019.

Amman Ameen, 34 anos, o mais velho dos dois irmãos iraquiano presos na quarta-feira pela Polícia Judiciária, por suspeitas de pertencerem aos Estado Islâmico, já tinha estado detido, durante dois meses, num centro de instalação temporária, por ordem do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa. Foi o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) quem alertou a autoridade judiciária para a "grave ameaça para a segurança nacional e ordem pública" que o iraquiano representava.

O aviso do SEF foi enviado em maio de 2019 e fundamentava o pedido para a detenção de Amman e a sua colocação num centro de instalação temporária. Na missiva, o SEF argumentava ter recebido uma denúncia credível de que Amman e o seu irmão mais novo, Yasser, 32 anos, pertenceram a milícias do Estado Islâmico, na zona de Mossul, Iraque. A denúncia, registada por um inspetor de Leiria, chegou através de um refugiado iraquiano com a situação legalizada em Portugal. O mais velho seria até um membro destacado e que tinha participado em ações violentas contra o povo de Mossul.