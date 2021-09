Irmãos terroristas iam fugir de Portugal

Alexandre Panda com Diana Teixeira Hoje às 07:19 Facebook

Pertenceram a milícias armadas do Estado Islâmico a atuar no Iraque e foram detidos pela Polícia Judiciária na zona da linha de Cascais. Estão em prisão preventiva.

Portugal acolheu-os como refugiados, vítimas do Estado Islâmico (ou ISIS, na sigla em inglês) durante a guerra na Síria e no Iraque. Mas, na realidade, os dois irmãos, de 32 e 34 anos, já integravam as fileiras dos terroristas pouco antes de pedirem asilo humanitário a Portugal. Logo que chegaram cá, em 2017, passaram a ser monitorizados pela Polícia Judiciária (PJ) que os deteve, agora, na Grande Lisboa, porque iam sair do país e havia o risco de lhes perder o rasto. Os iraquianos estão indiciados por crimes de adesão e apoio a organização terrorista, de terrorismo internacional e crimes contra a Humanidade. Foram levados ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa na quinta-feira e ficaram em prisão preventiva.