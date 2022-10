Isaltino diz que cumpriu a lei e que Município não foi prejudicado

JN Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Isaltino Morais garante não há qualquer motivo para dizer que o Município de Oeiras ficou lesado pelas parceiras público-privadas sob suspeita e que isso será demonstrado no seguimento do processo judicial. O autarca está acusado do crime de prevaricação de titular de cargo político, por ter desrespeitado "normas de controlo orçamental e da contratação pública" para conseguir "mostrar obra feita".

Através de comunicado, Isaltino frisa que os factos em causa ocorreram, "de uma maneira geral, há mais de 15 anos". Revela que, em 2017 foi constituído arguido e desde logo manifestou intenção de prestar declarações. Porém, nunca mais foi notificado até agora.

O autarca explica que está analisar a acusação e "demais elementos dos autos, constituídos por XV volumes e mais de 100 anexos" e que, depois disso, estará disponível para tomar uma posição "no tempo e nos locais apropriados com a devida fundamentação".

PUB

Porém, desde já adianta que foram cumpridas todas as regras legais no lançamento das parcerias público-privadas em causa, incluindo concurso público com "júri absolutamente independente", e que não teve qualquer participação no processo além do facto de ser presidente da Câmara à data da constituição das mesmas.

Mais: quando foi alertado para problemas no funcionamento das parcerias, "atribuíveis, basicamente, às falhas no financiamento que estava contratualizado com a Caixa Geral de Depósitos" tomou, logo em 2011, "medidas tendentes à verificação das questões suscitadas e ao reforço da garantia da boa execução de todos os trabalhos em cursos por parte das duas sociedades envolvidas, o que se impunha em defesa do interesse público".

Acusação versa parcerias em Oeiras, Odivelas e Mafra

Ontem, quinta-feira, o Ministério Público anunciou que acusou o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, a ex-presidente do município de Odivelas Susana Amador e o ex-autarca de Mafra Ministro dos Santos do crime de prevaricação de titular de cargo político, punível com pena de prisão entre dois e oito anos.

De acordo com a acusação, datada de 22 de setembro, são também arguidos no processo o antigo presidente da Câmara de Oeiras Paulo Vistas (na altura dos factos vice-presidente do município), o presidente do conselho de administração da empresa MGR - Engenharia e Construção, Fernando Gouveia, e o presidente do conselho de administração da empresa de assessoria/consultoria FSCD Formação Social e Cooperação para o Desenvolvimento, Marco Carreiro. Foram igualmente acusados o antigo vice-presidente da Câmara de Mafra Gil Rodrigues e o ex-vereador da Câmara de Odivelas Paulo Teixeira.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa adiantou que estão em causa Parcerias Público Privadas Institucionais (PPPI) de três municípios da Área Metropolitana de Lisboa - Oeiras, Odivelas e Mafra - "nas quais o parceiro privado escolhido foi sempre um consórcio liderado pela mesma empresa de construção civil, tendo todos os procedimentos concursais sido preparados e instruídos pela mesma empresa de assessoria/consultoria".