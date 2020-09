Italiana condenada a 14 meses de cadeia por agredir PSP

Alexandre Panda Hoje às 20:32 Facebook

Um cidadã italiana, de 21 anos, foi condenada, em processo sumário, pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia a 14 meses de prisão substituídos por 420 horas de trabalho comunitário por ter agredido um agente da PSP. A mulher foi abordada por uma patrulha durante um ajuntamento de jovens, na madrugada de terça-feira, na Serra do Pilar, em Gaia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, quando a PSP chegou ao local do ajudamento muitos jovens dispersaram, mas a italiana ficou e começou a urinar junto ao carro da PSP.

Os polícias pediram-lhe uma identificação e, como não tinha documentos, informaram a cidadã estrangeira que ia ser levada à esquadra.

Recusou, exaltou-se, tentou fugir e, já dentro do carro de patrulha, agarrou uns óculos de sol para os espetar na cabeça de um dos agentes, que teve de levar pontos no hospital. Foi detida e levada no dia seguinte ao Tribunal de Gaia, onde foi sentenciada com 14 meses de prisão, substituídos por 420 horas de trabalho comunitário. Pelo crime de injúria a agente também foi condenada a uma pena de multa de 540 euros.

"É raro estes casos serem julgados em processo sumário e é raro haver condenações a penas como esta. É bom a justiça começar a punir quem agride os PSP", disse ao JN Carlos Torres, presidente do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP).