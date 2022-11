Ivo Rosa ataca "extinção" do Ticão por "motivações políticas"

O juiz Ivo Rosa aproveitou, esta segunda-feira, a conclusão do debate instrutório do processo "O-Negativo", aberto aos jornalistas, para atacar a "extinção", pelo poder político, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

"Só concorri para a segunda instância devido à extinção do Tribunal Central como tribunal especializado", admitiu o magistrado, que durante oito anos exerceu funções no chamado "Ticão" e aguarda a conclusão de um processo disciplinar que corre contra si para saber se subirá mesmo ao Tribunal da Relação de Lisboa.

A Assembleia da República aprovou em 2021, por proposta do Governo, a fusão do TCIC, dedicado exclusivamente à criminalidade mais complexa e espalhada pelo país, com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, destinados a ilícitos mais simples praticados apenas na área da capital.