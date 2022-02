Ivo Rosa concorreu à Relação e deve largar caso BES no verão

Nelson Morais Ontem às 23:31 Facebook

Juiz foi operado e voltará ao serviço já em março. Mas em setembro poderá ser promovido e substituído.

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Ivo Rosa teve de fazer uma cirurgia há poucos dias. Se recuperar como previsto, vai voltar ao serviço já em março e, até lá, não deve ser substituído no caso BES. Mas é provável que não leve a instrução deste processo até ao fim. Ivo Rosa concorreu para a Relação e poderá sair do TCIC já em setembro deste ano. Um problema para quem tiver de o substituir e de se inteirar do megaprocesso sobre o colapso do universo Espírito Santo.

Tudo indica que, com nota máxima ("muito bom") e mais de 30 anos de antiguidade na categoria de juiz de direito, Ivo Nelson de Caires Batista Rosa, de 55 anos, vai ser promovido a desembargador e vai trocar o TCIC por um dos cinco tribunais de relação em setembro. Pode desistir da promoção, mas, tendo tomado a iniciativa de concorrer, é improvável que o faça. O expectável é que não abdique de subir na hierarquia e que, por consequência, largue o processo do BES, cuja instrução se adivinha muito difícil e demorada.