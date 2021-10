Ivo Rosa devolve seis milhões em bens arrestados por jogo ilegal

Rogério Matos Hoje às 09:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Decisão do juiz de instrução beneficia rede nascida em Gaia que gerou receitas de mais de 81 milhões de euros.

O Ministério Público de Setúbal executou há três anos uma operação, denominada "Shadow Game", para desmantelar uma rede de apostas ilegais, com sede em Vila Nova de Gaia, que funcionava em cafés e bares de norte a sul do país, tendo gerado receitas aos suspeitos de um montante estimado acima de 81 milhões de euros. Esta semana, ainda sem acusação deduzida e com o cabecilha em parte incerta, o juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), determinou o levantamento dos arrestos realizados no processo.

Esta decisão manda devolver aos arguidos imóveis, saldos bancárias e automóveis de luxo que estão avaliados em cerca de seis milhões de euros. Só as contas bancárias tinham saldos em montante próximo de 600 mil euros.