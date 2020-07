Debate instrutório da Operação Marquês chega ao fim sem data para a decisão

Inês Banha Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O juiz Ivo Rosa anunciou esta sexta-feira, no final do debate instrutório da Operação Marquês, que não irá, para já, agendar uma data para comunicar se o ex-primeiro-ministro José Sócrates e outros 27 arguidos vão (ou não) a julgamento e, se sim, em que termos.

A lei prevê que tal aconteça em dez dias, mas, atendendo à dimensão e à complexidade do processo, o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, considerou que não seria "humanamente impossível" proferir uma "decisão justa" num prazo tão curto.

Num despacho proferido, excecionalmente, em direto pelas televisões, Ivo Rosa lembrou que o processo é composto por milhares de páginas e centenas de horas de inquirições a arguidos e testemunhas. Elencou, ainda, todos os factos que estão em análise.

Só o ex-primeiro-ministro está acusado, no total, de 31 crimes de corrupção, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal, 30 dos quais em coautoria com um pelo menos um dos restantes arguidos.

Entre eles está Carlos Santos Silva, amigo e, para o Ministério Público, testa de ferro de Sócrates. Segundo a acusação, o antigo governante (2005-2011) terá acumulado 24 milhões de euros, alegadamente obtidos de forma ilícita, nas contas de Santos Silva.

Para os procuradores, a fortuna será resultado de subornos de, ao todo, 34 milhões de euros pagos pelo grupo Lena, por Ricardo Salgado - à data dos factos presidente do Banco Espírito Santo (BES) - e pelo empreendimento Vale do Lobo, no Algarve.

Em causa estariam, alegadamente, o favorecimento da construtora no concurso para a obra do TGV e nas relações na Venezuela, a subjugação do Estado na Portugal Telecom (PT) aos interesses do Grupo Espírito Santo e a nomeação para a Caixa Geral de Depósitos de Armando Vara. Este último terá depois beneficiado o resort algarvio num negócio considerado ruinoso para o banco público. A prática dos atos tem sido negada pelos arguidos.

Os atos têm sido negados pelos visados e, já no debate instrutório - destinado à apresentação de conclusões pelas partes -, os advogados da generalidade dos arguidos pediram que os seus clientes sejam ilibados já nesta fase, por falta de provas e questões processuais. Já o procurador Rosário Teixeira, que liderou o inquérito, requereu que o processo siga para julgamento para que exista um "cabal esclarecimento" dos factos.