Já há 800 telefones nas celas para prevenir os suicídios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Reclusos de quatro cadeias podem ligar à família mais facilmente. Desde o início da pandemia, 25 mataram-se.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) já instalou quase 800 telefones em celas de quatro cadeias. A medida visa facilitar e aumentar os contactos dos reclusos com os familiares, sobretudo num período em que as medidas impostas para controlar a pandemia da covid-19 terão contribuído para o isolamento da comunidade prisional. Um problema que terá levado ao aumento do número de suicídios nos estabelecimentos prisionais, segundo o Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura (MNPT).

A DGRSP informou que, na semana passada, foram instalados telefones em 27 celas da cadeia de Silves. Com a conclusão deste projeto-piloto, passaram a ser quatro as prisões - Silves, Odemira, Linhó e a ala feminina de Santa Cruz do Bispo - com um total de 789 telefones nas celas. Esta semana entrarão em funcionamento outros 35 telefones na prisão das Caldas da Rainha. "Estes telefones nos espaços celulares, por permitirem o contacto repetido e sem delongas com familiares e amigos, tem sido apontado, em contextos internacionais, como importante fator de prevenção do suicídio", salienta a DGRSP.