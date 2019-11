Já há mais cocaína apreendida este ano do que em 2018

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:23 Facebook

Este ano já foram apreendidas mais de sete toneladas de cocaína em Portugal, pelas diferentes entidades policiais. Só a Polícia Judiciária (PJ) detetou e apreendeu 6,5 toneladas, quantidade maior do que as cinco toneladas registadas em todo o ano passado.

Fonte da PJ explica o crescimento que se verifica há quatro anos consecutivos com o aumento de produção deste tipo de droga na América do Sul, principalmente na Colômbia, e também com uma atividade mais intensa de cartéis e organizações criminosas que usam Portugal como porta de entrada da cocaína na Europa.