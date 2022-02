Jaime Soares denunciado por compra sem papéis

João Pedro Campos Ontem às 23:10 Facebook

Ex-presidente da Câmara de Poiares é julgado por crime de prevaricação, devido a aquisição de material quando estava de saída da Autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, revelou esta terça-feira ao Tribunal de Coimbra que apresentou queixa do seu antecessor, Jaime Soares, ao Ministério Público, por haver um débito direto de 1400 euros a cada trimestre do aluguer de fotocopiadoras sem que houvesse documentos ou um processo administrativo associado. O ex-autarca começou a ser julgado ontem por crime de prevaricação, tendo ficado em silêncio.

João Miguel Henriques salientou que a situação foi detetada no início de 2014, poucos meses depois de ter tomado posse como presidente da Autarquia do distrito de Coimbra. "Em determinada altura, fui informado que estávamos a utilizar um conjunto de equipamentos para o qual não havia um processo administrativo associado. Estava a sair dinheiro da conta do Município e não havia nenhuma documentação que o suportasse", indicou o presidente. Admitiu ainda que nunca contactou Jaime Soares para esclarecer a situação.