Jardim Gonçalves desiste de queixa contra Estado português

O fundador do BCP, Jardim Gonçalves, desistiu da queixa contra o Estado português apresentada no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). Em causa estava a condenação a dois anos de prisão, suspensa mediante o pagamento de 600 mil euros a uma instituição de solidariedade social, pelo crime de manipulação de mercado. Manuel Magalhães e Silva, advogado do banqueiro na reforma, justifica a desistência com a forte possibilidade dos juízes europeus não darem razão às pretensões de Jardim Gonçalves.

Em maio de 2014, três antigos administradores do BCP, banco agora denominado de Millennium, foram condenados pelo crime de manipulação de mercado. Os juízes das Varas Criminais de Lisboa deram como provado que estes, com Jardim Gonçalves à cabeça, tinham conhecimento, e não reportaram às autoridades, da existência de contas offshore, usadas na concretização de um plano para a concessão de crédito, com vista à aquisição de ações do próprio banco. A intenção era, no meio de uma luta pelo poder do banco, aumentar artificialmente a liquidez das ações.

Jardim Gonçalves recorreu da pena para os tribunais superiores, mas, no final, foi obrigado a pagar uma indemnização de 600 mil euros, a uma associação dedicada às doenças raras e a jovens mães, para evitar ser preso durante dois anos.