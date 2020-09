Jiadista português encara julgamento com "muita angústia e expectativa"

Sofia Cristino Hoje às 10:32 Facebook

O advogado do jiadista português Rómulo Rodrigues da Costa disse, esta terça-feira, à entrada do tribunal de Lisboa, que o estado de espírito do cliente é de "muita angústia e expectativa".

Lopes Guerreiro diz que Rómulo, que esta segunda-feira começa a ser julgado por adesão, recrutamento e financiamento do Estado Islâmico, não nega as acusações mas que tem "uma versão para os factos de que está acusado".

Disse ainda que a acusação do Ministério Público é "muito fraca" e que o julgamento dos dois arguidos julgados esta terça-feira, Rómulo Rodrigues da Costa e Cassino Ture, "não devia estar a acontecer".

"Os factos pelos quais estão acusados não faz sentido", disse o advogado, que espera a absolvição do cliente. Lopes Guerreiro avançou, ainda, que Rómulo vai falar durante o julgamento.