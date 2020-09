Jiadista português nega envolvimento com o Estado Islâmico

Sofia Cristino Hoje às 14:56 Facebook

Rómulo Costa, um dos oito jiadistas portugueses suspeitos de adesão, recrutamento e financiamento do Estado Islâmico, esteve a ser ouvido durante toda a manhã desta terça-feira, na primeira sessão de julgamento, no Tribunal Criminal de Lisboa. O arguido, sempre calmo e por vezes evasivo e confuso nas declarações, nega apoio moral ou logístico a qualquer grupo terrorista.

Rómulo admitiu ainda que participou na letra de algumas músicas que fazem alusão ao Estado Islâmico - apreendidas numa busca da Polícia Judiciária a sua casa em junho de 2019 - mas nega que estejam relacionadas com o jiadismo.

"Participei na parte técnica das músicas que estão no Youtube, estava a fazer uma tese sobre vários tipos de fraudes, sobre crime cibernético e contraterrorismo", alegou Rómulo Costa. "Jihad" uma das palavras usadas na letra de uma música, segundo Rómulo significa "desenvolvimento pessoal" e "não tem nada a ver com a guerra santa".

Quando confrontado pelo juiz presidente Francisco Coimbra sobre o teor de uma conversa telefónica entre os irmãos - também acusados de estarem envolvidos com o Estado Islâmico, Edgar Costa e Celso Costa - nas quais Rómulo Costa é alegadamente mencionado, o arguido defende-se dizendo que "não entende" o conteúdo ou "não sabe" a que se referem.

Relativamente a uma conversa telefónica entre Rómulo Costa e o irmão Edgar Costa sobre o assassinato de um militar britânico por radicais islâmicos, em Londres, na qual Rómulo diz, referindo-se ao militar, que "caiu e hão-de cair mais", o arguido diz que foi "um comentário imaturo e irresponsável". "Peço imensa desculpa ao tribunal, foi um comentário imaturo e irresponsável, não há justificação para tal", disse.

No processo são transcritas dezenas de conversas que o Ministério Público (MP) considera constituírem provas da adesão e envolvimento do grupo de oito portugueses com o Estado Islâmico.

O MP identificou mais de 40 códigos nas conversas telefónicas. "Vermelho" é um dos mais usados e será utilizado para código de passaporte, mas Rómulo, durante a manhã, negou sempre esta associação."É evidente e claro que se refere aos carimbos que se põe nos vistos. Não me posso pronunciar porque não sei em que contexto se referem", disse.

O julgamento continua à tarde. Cassimo Turé, outro dos oito jiadistas acusados de envolvimento com o Estado Islâmico - que vive no Reino Unido e está em liberdade - também esteve no banco dos réus esta manhã, a um metro de distância de Rómulo Costa, mas disse que só vai prestar declarações no julgamento final.

Rómulo Costa está preso desde junho de 2019, após a busca da PJ em sua casa.